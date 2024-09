Azione, una barzelletta: ecco chi è rimasto al Senato insieme a Carlo Calenda

Roberto Tortora 19 settembre 2024 a

a

a

Un esodo senza precedenti. Quella da Azione è una fuga in piena regola, da Mara Carfagna a Mariastella Gelmini, da Giusy Versace a Enrico Costa. Tutti danno il benservito a Carlo Calenda e in Senato sono rimasti soltanto due esponenti del partito… di cui uno è Marco Lombardo e l’altro… è Calenda stesso! In un’intervista al Corriere della Sera il leader di Azione dimostra tutta la sua amarezza: “A parte il fatto che è tutta gente che avevamo accolto in una fase delicata della loro vita professionale e che abbiamo fatto rientrare in Parlamento in posti sicuri e con listini bloccati, a parte tutto questo, vuole sapere la cosa che mi scoccia dal profondo del cuore, che mi dà più fastidio? È il fatto che, a metà legislatura, se ne sono andati dall’opposizione alla maggioranza. Se non è un tradimento della volontà popolare questo, fatico a immaginare che cosa possa esserlo. Hanno preso i voti di elettori contro la Meloni e vanno a sostenerla: trecento e passa fiducie votate contro il governo e adesso se ne vanno a votare a favore, adducendo pretesti che però non sono motivi politici”, afferma esibendo la solita propaganda contro il governo.

L’unico che gli resta fedele è proprio Lombardo che dice: “Non me ne vado da Azione, neanche se se ne va prima Calenda. Lealtà nei confronti dell’elettorato e riconoscenza nei confronti di Carlo per me sono cose imprescindibili. Ma tanto ormai mi hanno corteggiato praticamente tutti e a tutti ho detto già che no, resto dove sono”.

"Il campo largo non è casa mia": altro addio a Calenda, chi lascia Azione



Calenda, in ogni caso, mantiene ferme le sue posizioni: “Non abbiamo aderito al campo largo e mi fa una colpa del sostegno a Orlando anche Costa, che ne è stato viceministro e che andava con lui nei Consigli dei ministri. Hanno trattato con tutti i partiti del centrodestra e alla fine...”. Il trio Carfagna-Gelmini-Versace è pronto a sposare la causa di “Noi moderati”, la forza politica di Maurizio Lupi. “Chi come Mara doveva andare in tv a difendere le ragioni di Azione, in tv col sottopancia di Azione non si vedeva da tempo immemore. Ho retto la passata legislatura con due parlamentari e il mio disegno non si ferma certo adesso”.