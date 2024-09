Aeroporto Berlusconi, lo sfregio di Beppe Sala: "Faremo ricorso"

27 settembre 2024 a

Tutto confermato: il sindaco Sala dichiara guerra alla memoria di Silvio Berlusconi. Il comune di Milano ha approvato la delibera sul ricorso presentato contro l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa all’ex premier Silvio Berlusconi da parte di diversi comuni. Su questo tema, a margine del convegno dedicato al "Milano Climate City Contract", il sindaco Giuseppe Sala ha così commentato: "Ci siamo associati al ricorso come altri comuni. Confermo che siamo associati al ricorso, ma per le tempistiche non so ancora niente".

E sulle polemiche sullo scalo più importante del Nord Italia, arrivano anche le parole di Fedele Confalonieri, "Berlusconi non ha bisogno di essere onorato in questo modo. È quello che ha lasciato, a prescindere dal 'ti dedico la via ola piazzà: ha lasciato una eredità'", ha affermato a margine della presentazione dell’iniziativa "D’om de Milan" in merito al ricorso contro l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi, ricorso al quale, come detto si è associato anche il comune di Milano per volere del sindaco. A me ha cambiato la vita da così a così e a tanti, forse a tantissimi, a tutti quelli che hanno lavorato con lui ha cambiato la vita. Berlusconi è questo", ha aggiunto. Insomma, le polemiche attorno all'aeroporto di Malpensa non si spengono. La sinistra riesce a rovinare sempre tutto, anche il rispetto per la memoria di un avversario politico.