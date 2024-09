G7 Agricoltura, Lollobrigida: "Priorità alla pesca". Segui la diretta della giornata di chiusura

28 settembre 2024 a

Ha preso il via la giornata conclusiva del G7 Agricoltura a Siracusa. La prima sessione è stata dedicata alla pesca e all’acquacoltura, "elementi strategici per garantire la sicurezza alimentare delle Nazioni". È la prima volta che la pesca è presente in un G7. L’obiettivo della Presidenza Italiana è quello di "rafforzare il settore ittico e le pratiche di pesca sostenibili proteggendo, al contempo, gli ecosistemi marini e salvaguardare la biodiversità". Il ministro Francesco Lollobrigida ha sottolineato come "sia necessario sostenere le comunità di pescatori tradizionali, fornendo strumenti per innovare, rendendo il settore più competitivo e meno vulnerabile alle sfide globali, come il cambiamento climatico".



"È prioritario", per la Presidenza Italiana, "sostenere i pescatori nel loro ruolo di custodi degli ambienti acquatici e delle risorse naturali". I capi delegazione dei Paesi G7 hanno quindi discusso delle principali sfide della pesca e dell’acquacoltura e delle politiche "che hanno dato risultati efficaci per sviluppare e preservare il settore". Il ministro dell'Agricoltura intanto ha incontrato ieri ha incontrato ieri il Segretario all’Agricoltura degli Stati Uniti d’America, Thomas J. Vilsack. L’incontro ha consolidato l’eccellente livello delle relazioni tra Italia e Stati Uniti d’America, rafforzando la cooperazione bilaterale in campo agricolo. Durante il bilaterale, è emerso un proficuo scambio di vedute sulle politiche di sviluppo agricolo, con particolare attenzione alla necessità di equilibrare la sostenibilità ambientale con quella sociale ed economica. I ministri si sono confrontati sull’importanza delle Indicazioni Geografiche come strumento di valorizzazione delle produzioni di qualità e sul ruolo delle nuove tecniche genomiche (NGT) nello sviluppo di produzioni sempre più efficienti e sostenibili. Infine, l’incontro si è incentrato sull’impatto dell’attuazione del Regolamento UE sulla deforestazione, dove entrambe il rappresentante americano ha condiviso l’approccio italiano di critica all’impianto normativo europeo, sul quale i due Paesi hanno trovato una linea comune. Qui di seguito la diretta delle dichiarazioni congiunte dei Ministri dell’Agricoltura del G7