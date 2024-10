Porta a Porta, il sondaggio Noto: ecco quale partito è crollato a picco

02 ottobre 2024 a

Fratelli d'Italia viaggia a gonfie vele. E conquista un risultato addirittura migliore rispetto alle scorse elezioni politiche. Secondo l'ultimo sondaggio dell'Istituto Noto per Porta a Porta, il partito guidato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha guadagnato lo 0,5% rispetto alla rilevazione dello scorso 19 settembre, E balza così al 30,5%. A dimostrazione del fatto che le campagne mediatiche portate avanti dal centrosinistra. Bene anche Forza Italia, che guadagna lo 0,5% e cresce così al 9,5%. La Lega, invece, perde un punto percentuale e scende al 7,5%. Stabile Noi Moderati di Maurizio Lupi allo 1,5%.

Spostandoci dal lato del centrosinistra, troviamo sempre il Partito democratico. La formazione guidata da Elly Schlein avanza di un punto percentuale e si attesta così al 23%. Male il Movimento Cinque Stelle. Giuseppe Conte cala di mezzo punto percentuale e scivola al 12%. Alleanza Verdi e Sinistra rimane stabile nei consensi, con il suo 12%. Per quanto riguarda i partiti considerati "minori", in testa troviamo sempre Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi, entrambi ancorati al 2,5%. Ma l'ex presidente del Consiglio perde lo 0,5 dei consensi. Stabile anche Più Europa al 2%.

Dal sondaggio eseguito dall’istituto Noto per Porta a Porta condotta da Bruno Vespa, anche sulle elezioni regionali, in Liguria arrivano buone notizie per il centrodestra. Nonostante l’ondata giudiziaria che ha travolto la giunta Toti emerge infatti un testa a testa tra Marco Bucci, il sindaco di Genova candidato del centrodestra, dato al 46%, e Andrea Orlando, ex ministro Pd, candidato del centrosinistra, anche lui al 46%. Gli altri 7 candidati “cumulano” tutti insieme appena l’8% delle preferenze.