Daniele Capezzone, Travaglio e le strane tesi sul Libano: "Come se dovesse andare in bagno..."

02 ottobre 2024 a

a

a

Daniele Capezzone nel suo Occhio al Caffè commenta i principali fatti che trovano spazio sulle testate nazionali. Inutile dire che in questa mattina del 2 ottobre, i giornali hanno un tema centrale: l'attacco dell'Iran su Israele.

Un attacco che è arrivato nella serata di ieri e che però non ha procurato morti sul territorio dello Stato ebraico. E Capezzone si sofferma sul modo in cui la stampa italiana ha raccontato l'attacco del regime di Teheran: "La posizione di Libero è chiara e ve lo mostriamo anche oggi con il nostro titolo d'apertura che parla della 'pallottola spuntata' dell'Iran. Ma a stupire sono i toni di altri quotidiani che, come ad esempio La Stampa, riconoscono l'azzardo di Teheran nell'attacco a Israele".

Ma nel mirino di Capezzone c'è il Fatto con l'editoriale di Marco Travaglio: "I toni usati sono poco consoni a quanto accaduto e alla gravità della situazione. Parla delle incursioni in Libano da parte di Israele come di qualcuno che chiede di poter andare in bagno. Poi sottolinea, sempre con tono poco adeguato agli eventi, il silenzio di alcuni commentatori e di alcuni governi sugli sconfinamenti dell'Idf. In queste situazioni credo sia necessario avere un altro registro". Qui di seguito la clip completa della rassegna stampa politicamente scorrettissima di Daniele Capezzone. E ora, buona rassegna a tutti...