Capezzone: "Ecco come usano la coda per il Papa: chi sarà il suo successore"

Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè analizza i principali temi che troviamo questa mattina sui quotidiani nazionali. Due i temi a tenere banco: la morte del Papa e il Conclave che verrà, ma anche il 25 Aprile. E il direttore editoriale di Libero fa una riflessione su cosa può accadere dopo l'"extra omnes!" che arriverà in una data dadefinire tra il 5 e il 10 maggio: "Abbiamo visto un grande darsi da fare per parlare della coda dei fedeli in San Pietro. La sensazione è che qualcuno voglia usare questa coda in modo politico per preparare un Francesco bis...". Qui di seguito la rassegna completa di Daniele Capezzone