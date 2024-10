"Ambrogino d'oro a Selvaggia Lucarelli": impensabile, da chi arriva la proposta

05 ottobre 2024 a

a

a

Ambrogino d'oro alla giornalista Selvaggia Lucarelli: la proposta di consegnare a lei la prestigiosa onorificenza civica di Milano arriva, a sorpresa, da Forza Italia, in particolare dal consigliere Alessandro De Chirico, stando a quanto rivelato dal Giorno. Il nome sarebbe stato fatto nell'ambito delle nuove candidature, in vista della cerimonia del 7 ottobre, giorno di Sant'Ambrogio. Al momento, comunque, non si saprebbe il motivo per cui l'azzurro avrebbe pensato alla Lucarelli. Ma non è tutto: tra le proposte di De Chirico ci sono anche l’ex calciatore del Milan Giovanni Lodetti (candidato alla memoria), l’allenatore Osvaldo Bagnoli e Adriano De Gasperi, dipendente Atm che ha denunciato una truffa sui biglietti all'interno dell’azienda.

Non mancano poi, tra i candidati proposti da altri membri del consiglio comunale, figure legate al mondo dello sport, come l’ex campione dell’Inter Andreas Brehme. Tra i nomi figurerebbe anche Christian Di Martino, il poliziotto accoltellato lo scorso maggio a Lambrate, e ora tornato al servizio attivo. Dell'Ambrogino si è parlato di recente per via della possibilità di revocare quello consegnato a Fedez nel 2020. Ad avanzare la proposta il consigliere comunale Enrico Fedrighini in seguito al coinvolgimento del rapper – non indagato – in un'inchiesta della Procura sugli ultras.

"È arrivata la polizia, casino all'auditorium": Ballando con le stelle, cosa è successo dietro le quinte | Guarda

Sull'eventualità di ritirare l'onorifenza al rapper, il sindaco di Milano Beppe Sala ha detto: "Decidano loro, i consiglieri, io sugli Ambrogini non sono tenuto e non voglio intervenire. Io ho detto più volte che lo assegnerei in modo molto diverso. Il Consiglio comunale decide ed è eventualmente anche il Consiglio che deve affrontare queste cose".