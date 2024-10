Consulta, Donzelli contro la sinistra: "Rassegnatevi, avete perso le elezioni"

08 ottobre 2024 a

La sinistra ancora una volta usa il gioco sporco per fermare la destra. L'elezione di uno dei componenti della Consulta sta diventando una guerra tra maggioranza e opposizione. Un conflitto innescato dalla scelta di tutti i partiti di minoranza che hanno deciso di non raccogliere la scheda per votare il nome per la Corte Costituzionale che, per prassi, a questo giro spetterebbe al centrodestra.

La sinistra sbraita parlando di blitz e di forzatura antidemocratica. Il nome di Marini però risponde alle caratteristiche di uno stimato e importante costituzionalista, chi meglio di lui potrebbe rivestire quel ruolo?

E su questa sceneggiata che le opposizioni portano avanti già da qualche giorno è intervenuto Giovanni Donzelli che, senza usare giri di parole, ha spiegato come stanno le cose: "Come centrodestra noi abbiamo avuto un senso delle istituzioni che l’opposizione non ha, ma non possono abusarne. Si rassegnino, hanno perso le elezioni. Non possono bloccare le istituzioni pensando all’Aventino contro tutti e contro tutto. Non abbiamo mai negato spazi di dialogo, al contrario di quello che ha fatto la sinistra quando noi eravamo all’opposizione...". Insomma, la scelta della sinistra di disertare il voto non risponde alle normali regole della democrazia dove maggioranza e opposizioni partecipano insieme e votano insieme le figure che devono ricoprire i ruoli chiave per le nostre istituzioni.