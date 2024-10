Elly Schlein sul palco con J-Ax? Cosa scrive Repubblica: oltre il ridicolo

10 ottobre 2024 a

In un video, diventato subito virale sui social, si vedono due cantanti che si esibiscono sul palco del forum di Assago mentre la folla è in - apparente - visibilio. Come Albano e Romina o Adriano Celentano e Claudia Mori, i due artisti duettano sulle note di una canzone scritta dagli Articolo 31 nel lontano 1996. Uno dei due performer è J-Ax, noto rapper milanese. L'altra è Elly Schlein, che di professione farebbe la segretaria del principale partito della sinistra italiana.

Per carità, non c'è nulla di male a divertirsi con il proprio cantante preferito. Ma, a meno che non si tratti di un caso di omonimia, la dem è la stessa persona che non ha nemmeno steso una rima per condannare il raid violento dei "compagni" pro Palestina durante la manifestazione non autorizzata a Roma. Forse, anche in quel caso, avrebbe avuto bisogno di un palco. Ma tant'è.

Eppure la segretaria del Partito democratico viene portata sul palmo di mano anche da quei quotidiani che fino a ieri sono stati in prima linea quando si dovevano attaccare Matteo Salvini e Giorgia Meloni per il loro attivismo social. La politica dei due pesi e due misure, adottata per esempio da Repubblica, si serve di un lessico imbarazzante per giustificare la trovata della loro eroina. "Elly Schlein si concede una serata di evasione dalla politica", scrive sui social il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. Come se guidare il Partito democratico fosse alla stregua di una prigione. Poi il tocco finale che, se non si trattasse di Repubblica, suonerebbe quasi come una presa in giro: "E alla fine della performance riscuote l'applauso del pubblico del forum di Assago".

Come si è ridotta Elly Schlein, imbarazzo Pd: sale sul palco con J-Ax e canta, video virale | Guarda

Sotto il post di Repubblica, però, sono comparsi commenti di lettori non proprio entusiasti della trovata della loro paladina. "Cantano comunisti col Rolex?", si domanda con ironia un utente. "E questa secondo la sinistra dovrebbe governare l'Italia, ma fatemi il piacere", il commento di Erminia. Più pungente invece il messaggio di Sergio: "Cosa non si fa per raccattare due voti. È ormai ridotta a grattare in fondo al barile. Comunque si capisce di più qui di quando invece parla normalmente". Severo, ma giusto.