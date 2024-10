Beppe Sala fa il nome del successore: "Mario Calabresi sindaco dopo di me, ipotesi interessante"

10 ottobre 2024 a

Beppe Sala parla già della corsa alle elezioni comunali per Milano dopo la scadenza del suo secondo mandato a inizio 2027. Tra i nomi che si fanno per il centrosinistra è quello di Mario Calabresi.

E proprio su questo nome è arrivato il parere del sindaco di Milano: "Penso che Mario Calabresi sia una delle persone di livello che possono iniziare a riscuotere interesse", ha affermato interpellato sul nome del giornalista come possibile candidato sindaco del centrosinistra alle prossime elezioni comunali. La scelta di un candidato civico "non è la mia preferenza, la mia preferenza è fare un pò di scouting e capire se ci sono, perché poi magari non c’è nessuno", ha detto Sala a margine di un appuntamento.

"Io auguro a chi ha capacità e disponibilità di fare il sindaco perché è una cosa meravigliosa ma è anche un impegno gravoso e credo che chiunque lo capisca, quindi non mi aspetto che ci sia la corsa a farsi avanti. Però è necessario fare questa verifica, in funzione del fatto che se ci sono alternative della cosiddetta società civile poi ci si può organizzare sul metodo di selezione e possono essere primarie oppure no. Credo che le primarie possano svolgere la propria funzione - ha concluso - e io le primarie le ho fatte". Insomma, al momento non ci sono certezze sulle candidature per il dopo-Sala. Ma a quanto pare già il dibattito sulle primarie a sinistra è aperto.