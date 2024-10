Riccardo Magi, l'ultima balla sulla Meloni: "Aumenta le tasse per pagare i centri migranti in Albania"

14 ottobre 2024 a

"Avete capito perché Giorgia Meloni è così ossessionata dall'aumento delle tasse in manovra? Mica per fare nuovi asili, mica per creare nuovi posti negli ospedali, mica per le scuole o gli studentati universitari o per varare un fondo per aiutare i fuorisede a pagare l'affitto. Meloni alza le tasse perché ci deve finanziarie i suoi centri di detenzione per migranti che apriranno in settimana in Albania. Un uso vergognoso dei soldi dei contribuenti in questa sua campagna elettorale infinita".

Riccardo Magi, segretario di +Europa, usa X per la sua nuova "sceneggiata politica". Dopo il viaggio in Albania con scontro con la scorta del premier Edi Rama (e la premier italiana, lì presente, costretta a scendere dall'auto per proteggerlo, l'ex radicale parla disinvoltamente di "aumento delle tasse" quando sia la stessa Meloni sia il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti hanno più volte smentito qualsiasi inasprimento fiscale, a cominciare da una fantomatica tassa sulla casa, parlando semmai di tagli anche severi alle Regioni.

Da notare che lo scoop dell'"aumento delle tasse" è nato a sinistra e viene utilizzato dalle stesse opposizioni come argomento di propaganda anti-governo. Della serie: se la cantano e se la suonano, anche se la notizia è pericolosamente in zona "fake news".

"Ha ragione Piantedosi - l'altro affondo di Magi, sempre sui social - 'Quelli in Albania non saranno Centri di Permanenza': saranno infatti luoghi dove l'applicazione del diritto italiano ed europeo sarà nei fatti incerta o totalmente sospesa, dove i detenuti non godranno di un effettivo diritto di difesa e dove l'umanità viene lasciata fuori dalle recinzioni e dai cancelli che sono molto alti e Piantedosi sembra fare macabra ironia quando dice che non ci sarà filo spinato. 'Non ci sarà alcuna cerimonia di apertura' per questa specie di Guantanamo italiana, ha detto ancora Piantedosi: e ci credo, se ne vergognano pure loro di celebrare una qualsiasi inaugurazione".

"Prima della mesta apertura dei Centri in Albania, chiarezza andrebbe fatta sui contratti ad aziende senza procedura di gara di cui scrive il quotidiano Domani: chiederemo su questo una puntuale valutazione della Corte dei Conti affinché si faccia luce quanto prima", conclude Magi, che ha parlato anche del referendum sulla cittadinanza promosso dalle forze di sinistra.

"Nelle scorse settimane, il successo registrato dalla straordinaria mobilitazione che ha permesso la raccolta firme in tempi record ha impaurito molti. Siamo passati in poco tempo da 'non ce la farete mai' a 'e' troppo facile così'. Questo rivela che c'è qualcosa di profondo che non funziona e di profondamente radicato nella storia di questo Paese: fot***re la volontà popolare quando questa segue vie che sfuggono al controllo delle principali forze politiche".