Sondaggio Mentana, FdI, Pd e M5s: cosa cambia, chi sale e chi scende

14 ottobre 2024

Eccoci al consueto appuntamento del lunedì con il sondaggio Swg per Tg La7. Questa settimana sono in leggero calo i dati dei due principali partiti: FdI e Pd. Fratelli d'Italia perde lo 0,2 e il Pd lascia per strada lo 0,4. Il partito di Giorgia Meloni è comunque saldamente in testa alle preferenze sulle intenzioni di voto degli italiani con il 29,3 per cento. Il Pd scivola invece al 22,3. In risalita Movimento 5 Stelle +0,3 che si attesta all'11,7 per cento, Forza Italia +0,3 che regala agli azzurri il 9 per cento pieno e Lega +0,1 con un risultato complessivo dell'8,6 per cento. C'è però un campanello d'allarme dalle parti dell'estrema sinistra.

Infatti sono in leggero calo Verdi e Sinistra -0,1. Bonelli e Fratoianni infatti arretrano al 6,8 per cento. Per quanto riguarda i partiti minori, Azione e +Europa in calo dello 0,1, rispettivamente al 2,7 per cento e all'1,8 per cento.

Italia Viva e Sud chiama Nord in lieve aumento dello 0,1. I renziani ora sono al 2,3 per cento. Stabili Noi Moderati, Pace Terra e Dignità e Altre Liste. Insomma, nel complesso ci sono pochissimi stravolgimenti del quadro generale di circa una settimana fa. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Di certo i temi caldi della manovra e la crisi in Medio Oriente potrebbero avere conseguenze anche sui dati delle intenzioni di voto.