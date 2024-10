Crosetto, "troppo rischiosa la visita di Meloni ai militari in Libano": avvertimento da Vespa

16 ottobre 2024 a

"Non penso sia possibile" per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni andare a far visita al contingente italiano, nel corso del suo viaggio in programma venerdì in Giordania e Libano. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervistato da Bruno Vespa a Cinque minuti. "Le condizioni di sicurezza non lo consentiranno - ha detto -. Sarebbe troppo pericoloso per il presidente del Consiglio, perché non sono possibili spostamenti in elicottero, ma soltanto su strada. E su strada ormai una parte del Libano è sotto il controllo di nessuno - ha poi aggiunto -, per cui sarebbe troppo rischioso. Non è andato nemmeno il capo di Stato maggiore della Difesa che avrebbe voluto andare".

Intanto la leader di Fratelli d'Italia ha chiarito che non incontrerà il presidente degli Stati Uniti nei prossimi giorni. "Non potrei partecipare" all'incontro con Joe Biden "perché sono in Libano e in Giordania nello stesso giorno, penso che in questa fase sia ancora più utile parlare con gli attori della regione, quindi oggi la mia priorità è questo viaggio - ha spiegato il premier -, ma è sempre importante che ci si continui a confrontare".

Sulla manovra, invece, Meloni si dice soddisfatta della compattezza della sua maggioranza di governo. "Sono molto contenta del lavoro fatto e della compattezza della maggioranza e della velocità con la quale la manovra è stata approvata", ha dichiarato ai cronisti presenti in un punto stampa di Bruxelles, dove si sta svolgendo il Consiglio europeo.