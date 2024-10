Open Arms, summit all'Europarlamento: battaglia contro pm e Ong

17 ottobre 2024 a

a

a

Colloquio tra il leader della Lega, Matteo Salvini, la leader di Rassemblement National (Rn), Marine Le Pen e il capo della delegazione del Rn al Parlamento europeo, Jordan Bardella, a margine del vertice dei Patrioti a Bruxelles. L'incontro, si legge in una nota, è stata l'occasione per fare il punto della situazione e ribadire l'amicizia e la stima reciproca. Il Rassemblement ha sottolineato di "offrire totale sostegno a Salvini in vista del processo per il caso Open Arms". "È un momento storico vedere riuniti i leader dei Patrioti", ha affermato Salvini intervenendo a Bruxelles al primo prevertice organizzato dal nuovo partito della destra. Tra le altre cose, Salvini ha parlato di immigrazione anche alla luce dell’udienza di Palermo in agenda domani (processo Open Arms), per la quale gli altri leader hanno confermato "sostegno e solidarietà".

Il leader del Pvv olandese Geert Wilders, per esempio, ha ribadito che il vicepremier italiano "merita una medaglia per quello che ha fatto". Per Salvini, "la soluzione rimane sempre quella di fermare le partenze". E con l'avvicinarsi dell'arringa finale dell'avvocato Bongiorno con cui potrebbe crollare l'impianto accusatorio dei pm, il leader della Lega ha anche incassato la solidarietà del premier Giorgia Meloni. "Difendere i confini non è un reato. Avanti, insieme", infatti è la didascalia che accompagna la foto di Meloni e Salvini insieme portata sui social dal leader della Lega nelle ultime ore.