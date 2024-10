Donzelli spiana Serracchiani: "Sciacquati la bocca prima di parlare dei nostri poliziotti"

25 ottobre 2024 a

a

a

“Sciacquatevi la bocca prima di parlare dei nostri poliziotti”: Giovanni Donzelli di FdI lo ha detto nello studio di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca, riferendosi alla sinistra e al rapporto della commissione anti-discriminazione del Consiglio d'Europa, che ha dato dei razzisti ai poliziotti italiani. Un documento sconvolgente che ha sconcertato perfino Sergio Mattarella e che invece ha provocato solo reazioni tiepide nel Pd e nelle opposizioni. Tra gli esponenti di sinistra ospiti della trasmissione di Rete 4 c'era invece la dem Debora Serracchiani, che sul tema del presunto razzismo tra le forze dell’ordine ha evocato il “clima” instaurato dal governo Meloni.

Non è tardata ad arrivare la replica del responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia: “Noi dobbiamo essere orgogliosi delle donne e degli uomini in divisa; dobbiamo essergli grati per quello che fanno e noi dovremmo fare di più per loro“. A dire la sua pure Andrea Scanzi, del Fatto Quotidiano, che ha collegato il “razzismo” alla vicenda dei migranti in Albania: “Se Salvini dice ‘non possiamo far entrare cani e porci‘ riferendosi ai migranti, viene il dubbio che dentro la maggioranza ci sia qualcuno di un po’ razzista”. Laura Boldrini, anche lei ospite del talk, ha rincarato la dose: "Come può il nostro governo dire che l’Egitto è un Paese sicuro? In carcere ci sono migliaia di politici, attivisti e militanti. Idem la Tunisia”.