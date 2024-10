Sondaggio Ipsos, sale il gradimento per il governo: chi è il leader più apprezzato dagli italiani

26 ottobre 2024 a

Nel bel mezzo della tornata elettorale che determinerà chi tra Andrea Orlando e Marco Bucci sarà il prossimo governatore della Liguria, il centrodestra si conferma la coalizione più apprezzata dagli italiani. Secondo l'ultimo sondaggio Ipsos Fratelli d'Italia, nonostante un lieve decremento dello 0,7%, resta il primo partito italiano con il 26,8% del gradimento. Flessione minima anche per Forza Italia, che perde lo 0,1% e scende così all'8,9%. La Lega, invece, conquista lo 0,4% e balza all'8,6%.

Non se la passano bene i partiti dell'ex campo largo. Il Pd a guida Elly Schlein cala dello 0,5% e si attesta così al 21,1%. Stabile, invece, il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte che resta al 13,9%. Sale Alleanza Verdi e Sinistra dello 0,2% e vanta così il 6,2% dei consensi. Per quanto riguarda i partiti considerati "minori", troviamo in testa Azione che cresce dello 0,1% e si piazza così al 2,6%. Sale anche Più Europa dello 0,5% e tocca quota 2,5%. Mal, invece, Italia Viva che perde lo 0,1% e si attesta così al 2,3%.

La valutazione dell’esecutivo evidenzia un indice di gradimento di 45, in crescita di un punto rispetto alla rilevazione di un mese fa. La valutazione della presidente del Consiglio sale di due punti con un indice che passa dal 44 di settembre al 46 attuale. Piccoli incrementi, ma indicativi di un arresto della discesa registrata da qualche mese. Il leader più apprezzato resta Antonio Tajani. Ma sale l'incide di gradimento per il premier Giorgia Meloni.