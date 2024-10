Alessandra Ghisleri stronca le toghe rosse: "Toti in Liguria, i fatti parlano chiaro"

31 ottobre 2024 a

"I fatti parlano chiaro. Oltre alla Liguria c'è anche l'esempio di Bari, che aveva una maggioranza di segno diverso. Nonostante l'inchiesta che ha travolto l'amministrazione comunale, Decaro ha preso quasi mezzo milione di voti alle elezioni europee e il suo braccio destro, Vito Leccese, è stato eletto come nuovo sindaco di Bari". Secondo Alessandra Ghisleri, la magistratura non è riuscita a influenzare il voto per eleggere il governatore della Liguria. "Le persone, soprattutto alle elezioni amministrative, premiano coloro che secondo loro hanno aiutato lo sviluppo del territorio", ha spiegato la direttrice di Euromedia Research.

“La guida di Toti in questi anni ha portato la Liguria a un passo di sviluppo totalmente diverso rispetto a quello precedente - ha sottolineato in un'intervista rilasciata al Foglio -. Questo ha prodotto un vantaggio per il centrodestra, che inoltre ha scelto Bucci, un uomo che ha operato in Liguria. Il centrosinistra invece ha scelto Andrea Orlando, che pur essendo un politico del territorio è stato visto come un candidato molto più lontano rispetto a Bucci”.

Secondo la Ghisleri, l'astensionismo in Liguria è in parte dovuto al clamore mediatico che l'inchiesta su Giovanni Toti ha suscitato sugli elettori. "Più di questa ha pesato la situazione atmosferica - ha dichiarato la sondaggista -. Dobbiamo ricordarci che in quel momento c’erano delle persone con i piedi nel fango e che erano in una condizione molto complicata”.