Capezzone punge Mario Tozzi: "Valencia? I talebani del clima prima fanno festa, poi vogliono zittire tutti"

Daniele Capezzone nel suo Occhio al Caffè mostra quali sono i principali temi sui quotidiani nazionali di questa mattina. Al centro del dibattito politico ci sono le dichiarazioni di Giorgia Meloni a Cinque Minuti, la finestra di approfondimento di Bruno Vespa su Rai Uno. Il premier ha affermato di aver ricevuto minacce di morte da parte di alcuni scafisti, ma anche sottolineato che "il protocollo con Tirana fa paura, farò di tutto per farlo funzionare. Dai magistrati volantini propagandistici". Poi c'è anche il tema dell'alluvione di Valencia con i talebani del cambiamento climatico che vorrebbero zittire, come nel caso di Mario Tozzi, chi la pensa diversamente. E su questo Capezzone è chiaro: "Noi di libero abbiamo messo in luce che i disastri spesso accadono per la negligenza dell'uomo, prova ne sono gli alert ritardati in Spagna". Qui di seguito la clip completa della rassegna di Daniele Capezzone.