Emma Bonino, "mi prendo una tregua dalla politica": la decisione dopo il ricovero in ospedale

"M prendo una tregua dalla politica": Emma Bonino lo ha detto dopo essere stata ricoverata per due settimane in terapia intensiva all'Ospedale Santo Spirito di Roma per problemi respiratori. Ora che è a casa, dove proseguirà la convalescenza, la storica leader radicale e di +Europa ha ammesso di essersi "spaventata davvero". Fortunatamente adesso i suoi parametri risultano stabili e le sue condizioni migliorate.

Intervistata da La Repubblica, la Bonino non ha parlato solo del suo stato di salute ma anche dei prossimi obiettivi politici, tra cui "il referendum sulla cittadinanza che dovrebbe tenersi in primavera. L'importante è approvare una legge completa sul fine vita e il suicidio assistito". Mentre sulla sconfitta del centrosinistra in Liguria, imputata da molti alla mancanza di Matteo Renzi nella coalizione, ha detto: "Per ora niente polemiche politiche, prima devo badare alla mia salute e riprendermi e perciò mi dedico a curarmi. C’è un tempo per tutte le cose. Comunque a Renzi non ho niente da dire, né lui a me".

Infine, sulle elezioni americane e sulla decisione di alcuni politici di lavarsene le mani, la Bonino è stata netta: "Ciascuno si inventa le scuse che vuole. Tifo Kamala e convintamente. La vittoria di Trump determinerebbe uno scenario in cui i principi democratici così come li conosciamo, vengono ribaltati. Le stelle polari della politica radicale sono lo Stato di diritto, la libertà di scelta individuale e la democrazia. Dappertutto in Europa e nel mondo".