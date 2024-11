Giorgia Meloni colpita da attacco influenzale, salta all'ultimo l'incontro con i sindacati

05 novembre 2024 a

Un attacco influenzale ha colpito Giorgia Meloni, ragione per la quale l'incontro tra il governo e i sindacati per discutere della nuova legge di Bilancio, inizialmente previsto per oggi pomeriggio, martedì 5 novembre, a Palazzo Chigi, è stato posticipato al 12 novembre alle 8.30 del mattino.

Fonti di Palazzo Chigi confermano che il premier "ha personalmente contattato i leader sindacali per fissare l'incontro nella prima data utile", tenendo anche conto della sua agenda di impegni, che include la partecipazione al Vertice della Comunità Politica Europea e al Consiglio europeo informale a Budapest questa settimana.

L'incontro con i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, ossia con i relativi segretari Maurizio Landini, Luigi Sbarra, Pierpaolo Bombardieri, e con il segretario generale dell'Ugl Paolo Capone, era già stato rinviato di 24 ore per un imprevisto. Come avviene da alcuni anni, le associazioni degli imprenditori non sono state convocate per questa occasione, in quanto vengono ascoltate in separata sede.