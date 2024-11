Kamala Harris ha perso? Spunta una foto di Roberto Speranza: ora tutto torna

06 novembre 2024 a

Tra i sostenitori affranti per la sconfitta di Kamala Harris contro Donald Trump c'è anche Roberto Speranza. L'ex ministro della Salute non ha mai nascosto la sua simpatia per la vicepresidente di Joe Biden. E addirittura si era reso protagonista di una traversata oceanica per raggiungere la Convention democratica di Chicago. L'obiettivo? Sostenere Kamala nella sua corsa alla Casa Bianca. Il risultato? Sconfitta e umiliata dal tycoon. Ma qualcuno lo aveva previsto.

"Ho fatto un'ora di fila per entrare", aveva commentato la foto postata sui social, dove si vede l'ex ministro della Salute mentre esibisce con fierezza un cartello che inneggia a Kamala. "Chicago è la città del vento - ha poi aggiunto -. E forse proprio da qui può partire una stagione nuova per gli Stati Uniti". E già in quel momento erano piovuti i primi commenti taglienti e ironici. "Se c'è Roberto Speranza a supportare Kamala Harris - ha scritto un utente su Facebook-, allora Donald Trump può iniziare a organizzare il trasloco per la Casa Bianca". Un altro utente, invece, ha voluto inviare un consiglio all'ex ministro della Salute: "Se è vero restaci. E a mai più rientro". Va detto che, in effetti, Speranza non ha certo portato fortuna a Kamala Harris.

Ma non finisce qui. All'indomani della vittoria di Trump, sotto il suo post ecco che alcuni - con umorismo sempre più tagliente - hanno consigliato all'ex ministro della Salute di sostenere anche i candidati della sinistra in Italia. "Ottimo - ha scritto Sergio -. Potrebbe fare un giro in Emilia a supporto del candidato Pd? Grazie".