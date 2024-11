Elon Musk contro i giudici italiani? Bonelli: "Meloni lo condanni e difenda la Costituzione"

12 novembre 2024 a

Elon Musk esprime una critica sui giudici italiani per la questione migranti in Albania e Angelo Bonelli, portavoce dei Verdi, tira in ballo la premier Giorgia Meloni. Dopo che il tribunale di Roma ha deciso di non convalidare il trattenimento di sette migranti in un centro in Albania, il numero uno di Tesla e principale finanziatore di Donald Trump ha scritto su X: "Questi giudici se ne devono andare". A fargli eco il ministro dei Trasporti Matteo Salvini: "L’ennesima decisione dei giudici che impedisce di allontanare i clandestini dal territorio italiano non è uno schiaffo al governo bensì una scelta che mette in pericolo la sicurezza e il portafogli degli italiani".

"L'attacco di Musk ai giudici italiani non solo è inaccettabile e un'ingerenza da braccio destro di Trump - ha commentato Bonelli - ma è il segnale inequivocabile di quello che Musk vuole realizzare, ovvero costruire un'autocrazia tecnologica grazie al suo impero economico per fare a meno della democrazia". Una nota, quella del deputato di Alleanza verdi e sinistra, a dir poco fuori contesto. Bonelli parte da un giudizio dell'imprenditore miliardario per fare previsioni catastrofiche e soprattutto per tirare in ballo, ancora una volta, il capo del governo, ovvero la Meloni.

"Con le sue piattaforme social, la conquista dello spazio con i suoi satelliti attraverso i quali può condizionare conflitti militari e geopolitica, come in Ucraina, pone un problema per la democrazia - ha proseguito imperterrito Bonelli nella sua nota -. Mi aspetto la condanna da parte della premier italiana delle gravissime parole di Elon Musk a difesa della nostra costituzione e magistratura".