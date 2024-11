Fratelli d'Italia smaschera Nardella: "Cosa scriveva di Musk"

14 novembre 2024 a

Tutta la sinistra contro Elon Musk. Eppure Fratelli d'Italia ricorda il passato e lo fa attraverso un video diffuso su X. Qui si vede niente di meno di Dario Nardella, sindaco di Firenze nonché esponente del Pd. Ma nel filmato non è solo. Proprio così, con lui c'è il patron di Tesla. "Elon Musk - andava commentando Nardella - benvenuto a Firenze -. La tua presenza ci ispira per il futuro della città e il mondo intero".

Un pensiero ben lontano da quello espresso in queste ore dai dem. Prima tra tutte Elly Schlein: "È imbarazzante che i presunti sovranisti nostrani si facciano dettare la linea da un miliardario americano come Musk. Le sue continue esternazioni contro la magistratura italiana rappresentano un attacco inaccettabile a un organo costituzionale". Segue a ruota Nicola Fratoianni: "Non so se dalle parti del governo si preoccuperanno stavolta di difendere la sovranità, il sovranismo, i confini dalle ingerenze di Elon Musk. Sarebbe una domanda da porre a Giorgia Meloni e ai suoi ministri…".

Il Pd però va anche oltre e si appella a tutti gli utenti affinché lascino X. "È bello essere in uno spazio libero. Mi appello a chi ama la democrazia: lasciate X del signor Musk che ha appena attaccato la magistratura italiana. La presidente Meloni è rimasta in silenzio. Solo il presidente Mattarella ha reagito all'interferenza americana: l'Italia sa badare a se stessa", afferma l'europarlamentare Sandro Ruotolo. E così ecco che il partito di Giorgia Meloni rinfresca la memoria ai compagni in quello che definisce un "contrordine". "Perché Elon Musk era fonte d'ispirazione e ora è peggio di Belzebù - chiede Giovanni Donzelli -. Semplice: perché ha fatto perdere la sinistra negli Usa".