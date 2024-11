Elly Schlein contro Von der Leyen: "Scivolamento a destra, chiarisca"

16 novembre 2024 a

Improvvisamente a Elly Schlein l'Europa non va più bene. Il motivo? "Un obiettivo scivolamento a destra". Stando a quanto confermato dalla leader del Partito democratico, "i socialisti stanno chiedendo a Ursula von der Leyen di chiarire qual è la maggioranza che la sostiene. La situazione si è molto complicata in questi giorni. È un dibattito che vedremo nei prossimi giorni, bisogna chiarire in che direzione si vuole andare. La strada non è quella che abbiamo visto in questi anni della corsa al riarmo, ma di una maggiore integrazione e di una vera difesa europea. I governi sono stati molto gelosi delle proprie competenze".

Intervenendo alla presentazione del libro "La parola Pace. L'utopia che deve farsi realtà", al Castello Sforzesco di Milano, nell'ambito di BookCity, Schlein lancia un allarme a dir poco insensato. In Ue - aggiunge - sta succedendo che su alcune tematiche c'è stato un obiettivo scivolamento a destra. Il Ppe ha votato insieme ai nazionalisti per affossare il regolamento sulla deforestazione".

Insomma, per la dem "siamo di fronte a un bivio fondamentale della storia, perché non ci sono scuse per nessuno. Dopo quello che è accaduto con il voto americano, serve un salto di qualità sull'integrazione europea. Oggi o l'Europa prende coscienza che così non può funzionare o non riusciremo ad assicurare un futuro a quegli ideali di libertà e democrazia" contenuti nei trattati fondativi. E ancora, non poteva mancare la parentesi sui migranti: "Noi contestiamo molto spesso che il governo rivendichi che non si parli più di solidarietà sull'accoglienza, ma chi ha più bisogno sono i Paesi come il nostro: l'Italia ha più bisogno di altri che passi il principio che chi entra in Italia entra in Europa. Oggi il governo italiano ha smesso di chiedere questo, forse per non scontentare gli alleati europei a partire da Orban. Si vede tutta la contraddizione di questi nazionalisti, che fanno gli interessi di chi tifa contro l'Italia".