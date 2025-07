Jannik Sinner sconvolge il mondo: in allenamento...

Nel video diffuso, si vedono 30 secondi di puro spettacolo: una serie di volée eseguite senza sbavature. Precisione, velocità e controllo assoluto. Un’ulteriore prova della crescita esponenziale di Sinner nel gioco di volo, che lo rende oggi quasi insuperabile nei pressi della rete. Il piano è chiaro: rimanere a Montecarlo per tutta la settimana, poi volare direttamente a Cincinnati, dove il torneo si svolgerà dal 7 al 18 agosto. Il debutto di Sinner è previsto per il 9 o il 10 agosto, al secondo turno. Successivamente, parteciperà anche al doppio misto degli US Open con Emma Navarro, prima di tornare protagonista nel tabellone principale dell’ultimo Slam della stagione.

Jannik Sinner trained today at the Monte Carlo Country Club, sharpening his skills ahead of the North American swing.



The World No.1 seemed particularly focused on his net play — a key element he’ll need as he prepares for his return in Cincinnati.



