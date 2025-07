Inter-Lookman, ci siamo? Rumors: cosa sta succedendo

Due o tre giorni, a partire da oggi, snodo già cruciale di una trattativa tanto importante quanto complicata. L'appuntamento è in Lega Calcio, dove Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, incontrerà Luca Percassi, a.d. dell’Atalanta, e gli porterà la nuova offerta dell'Inter per Ademola Lookman, sogno per nulla nascosto dell'estate nerazzurra. Il numero uno nerazzurro metterà sul piatto 43 milioni, cui se ne potranno aggiungere un paio sotto forma di bonus. Una proposta certamente importante, ma ancora lontana dai 50 milioni che l'Atalanta chiede per far partire il proprio gioiello. C'è un accordo di massima tra i bergamaschi e il giocatore per agevolarne l'addio, ma le condizioni restano quelle.

In ogni caso Marotta proverà a convincere i Percassi, senza forzare più di tanto la mano e lasciandosi, come detto, due o tre giorni di margine per agire. Se Lookman non sarà arrivato, si cercherà altrimenti un altro profilo che possa rinforzarne l'attacco di Chivu. Difficile immaginarsi cosa accadrà oggi. L'Atalanta in fondo è in qualche modo rassegnata all'addio del suo giocatore, che con una tripletta decise la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, ed è già pronta a sostituirlo con Federico Chiesa, finito però nel mirino anche del Napoli.