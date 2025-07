Daniele Capezzone infilza La Stampa: "Un titolo da primato su Meloni"

Eccoci ad Occhio al caffè, la rassegna stampa politicamente scorrettissima curata da Daniele Capezzone. E anche oggi, martedì 29 luglio, al centro ci sono i dazi. "Dopo le prime analisi a caldo arrivano quelle a freddo. E non si sa se siano peggiori o migliori. Abbondano da tutte le parti i commenti all'insegna del ci vuole più Europa, questo era prevedibile. Viene detto a onor del vero con accenti diversi", premette il direttore editoriale di Libero.

"Ma c'è anche la linea... è colpa del governo! È colpa di Giorgia Meloni! Operazione che già prima dell'incontro tra Donald Trump e Ursula Von der Leyen la sinistra cercava di veicolare. Fino al surreale titolo della Stampa di oggi che riesce a scrivere: Italia isolata. Un titolo da primato, primati che ogni giorno il quotidiano ristabilisce. Non si capisce cosa voglia dire ma... se lo dice Malaguti, oh, un isolamento deve esserci", picchia durissimo Capezzone.

E ancora, "il cardinale Parolin parla e straparla su Gaza. Nel frattempo si palesa un antisemitismo sfacciato: si pensi all'ebreo francese aggredito in un autogrill alle porte di Milano. E i giornali tendono a nascondere la faccenda".

"Poi il Fatto Quotidiano si supera - rimarca il direttore -: sempre la fake sul bimbo denutrito, in verità malato di fibrosi cistica e non come raccontava Il Fatto ricoverato a Gaza, ma da 40 giorni in un ospedale italiano. La vicenda è stata rilanciata dai profili ufficiali del governo ebraico e che fa oggi il Fatto? Dice: siamo attaccati da Israele, fake! Ma come, la fake la hai fatta te... Se non parlassimo di cose gravissime, vorremmo dire che siamo davanti alla solita pagliacciata all'italiana", conclude l'introduzione Capezzone. E ora, buona rassegna a tutti!