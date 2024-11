Danilo Toninelli critica Salvini sui monopattini? Come lo umilia il vicepremier

23 novembre 2024 a

a

a

"Ho una bella notizia da darvi: monopattini elettrici. Ebbene sì, è partita ufficialmente la rivoluzione della micromobilità, del monopattino, della circolazione nelle città in un modo completamente diverso da prima. Il monopattino è equiparato ai velocipedi, alle biciclette". Era il 2018-2019, al governo c'erano i gialloverdi e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti si chiamava Danilo Toninelli. Il fiore all'occhiello del Movimento Cinque Stelle aveva annunciato a tutti i suoi followers di aver inaugurato una rivoluzione della mobilità. Senza paletti e senza regole. E ciò ha causato non pochi problemi ai cittadini.

Peccato che cinque anni dopo il governo sia cambiato. E al posto di Toninelli è stato nominato Matteo Salvini. Lo stesso segretario della Lega che è stato mandato a processo anche per colpa dei grillini. Ma tant'è. Ebbene, il buon Toninelli - che oggi fa l'influencer - ha postato un video sui social per attaccare Salvini e le misure previste dal nuovo Codice della Strada. "Monopattini caput. Salvini ha appena fatto approvare una legge che mette l'assicurazione obbligatoria, l'obbligatorietà della targa, l'obbligatorietà del casco - ha tuonato l'ex ministro -. Assicurazione costa soldi, targa costa soldi, il casco di fatto fa fuori tutti i monopattini a noleggio. È proprio un pregiudizio ideologico che Salvini ha sempre avuto, e io lo so bene, contro un mezzo di trasporto, di micromobolità elettrica che non inquina e che non occupa spazio. Io non so da parte stai. Ma certamente - ha concluso - io non sto dalla parte di Salvini".

"Assurdo e ridicolo". Cruciani lo fa impazzire: Caprarica, record di "no" con la testa | Video

Tentativo fallito. Quella scena di Toninelli che sfreccia sul monopattino è troppo storica e ridicola per essere dimenticata in fretta. Salvini, conscio di questo dettaglio, ha postato sui social un video diviso in due parti: prima e dopo. "Se Toninelli si indigna per le norme per i monopattini nel nuovo Codice della Strada vuol dire che siamo nella giusta direzione!", ha scritto il vicepremier su Facebook.