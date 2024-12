Odio rosso contro Giorgia Meloni, "una vergogna rivoltante": ecco l'addobbo di Natale

01 dicembre 2024 a

a

a

Odio rosso. Odio che recentemente si è manifestato con tutta la sua forza in piazza: si pensi alle sagome di Giorgia Meloni e Matteo Salvini date alle fiamme, lei con fattezze di un serpente e lui di un maiale, il tutto al corteo di Torino per lo sciopero generale. Per non parlare delle centinaia di slogan, violenti e minacciosi, scanditi contro l'avversario politico.

Un odio rosso troppo spesso alimentato anche dalla politica, con continui richiami a inesistenti "allarmi autoritari", al ritorno di un fascismo che, però, non torna. Si pensi ai toni dei vari Fratoianni, di Maurizio Landini che invoca la "rivolta sociale", alle parole di Montanari e dei Christian Raimo. Insomma, un contesto incendiario.

"Delinquenti che meritano la galera": Salvini, pugno di ferro contro i violenti di Torino

E una piccola goccia in questo mare d'odio viene denunciata anche dall'account ufficiale di FdI su X, una piccola goccia nel mare d'odio social, nel caso in specie. Infatti FdI rilancia un post di Alessia Ambrosi, che scrive: "L’odio degli antagonisti contro Giorgia Meloni non conosce limiti nemmeno a Natale. Che vergogna, che atteggiamento rivoltante verso la vita. Ma non ci fermerete: avanti per cambiare l'Italia". E l'odio degli antagonisti denunciato dalla deputata FdI è quello che potete vedere in calce, nella foto. "Vendo addobbo natalizio". E l'addobbo natalizio è Meloni appesa a testa in giù...