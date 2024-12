Furfaro provoca: "Storia sfortunata". Gasparri lo spiana: "Non lo consento a una nullità come lei"

02 dicembre 2024 a

a

a

"Capisco che la sua storia nel Paese negli ultimi trent'anni non è stata molto fortunata...": Marco Furfaro del Pd lo ha detto al capogruppo dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, nello studio de L'Aria che tira, il programma condotto da David Parenzo su La7. Le parole del dem, però, hanno scatenato la furia dell'azzurro, che ha risposto: "Perché parla così? Quale storia? Io non consento a una nullità di fare un discorso sulla storia personale. Ma come si permette? Parli dei suoi fatti! Io le offese personali non le consento".

Mentre il conduttore tentava senza successo di sedare la discussione, Furfaro ha ripreso la parola cercando di giustificarsi con l'altro ospite della trasmissione: "Ma non è un'offesa personale, parlavo di storia politica. Avete rovinato la mia generazione, non si deve offendere, se ha ragione perché urla?". Gasparri, però, ha tirato dritto e ha continuato: "Noi abbiamo una storia di consenso nel Paese. Io parlo sui temi, non sulle offese". Al centro della discussione, prima che si scatenesse il caos in studio, c'erano la maggioranza di governo e le discussioni degli ultimi giorni relative al decreto fiscale.

"Storia non fortunata", "Una nullità": Furfaro fa perdere le staffe a Gasparri, ecco il video de L'Aria che tira