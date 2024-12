Francesco Storace, affondo a Renzi: "Non ti vogliono, lo capisci?"

18 dicembre 2024 a

"Non ti vogliono più". Strepitoso botta e risposta tra Francesco Storace e Matteo Renzi. Entrambi ospiti di Giovanni Floris a DiMartedì, i due hanno parlato del ruolo dell'ex sindaco di Firenze che nell'ex campo largo. E dei tentativi del leader di Italia Viva di entrare a far parte del nuovo centrosinistra a guida Elly Schlein. Soprattutto ora che Giuseppe Conte e il Movimento Cinque Stelle sembrano aver preso un po' le distanze dal Partito democratico.

"Io leggo molto le dichiarazioni di Matteo Renzi perché ho interesse: è una persona intelligente - ha esordito così Francesco Storace -. Però si arrampica dappertutto pur di essere accolto a corte, a sinistra. Hai sentito che ha detto: 'Io che sono rientrato nel centrosinistra'. Non ti vogliono nel centrosinistra. Alle Regionali non vi hanno fatto fare le liste, i vostri candidati li hanno nascosti nelle liste civiche, non li hanno fatti eleggere. Hai presente i toni della Meloni? Sono i toni dei tuoi alleati contro di te. Cioè quando parla Giuseppe Conte, è una cosa bellissima. Pure Marattin - ha poi aggiunto - è contro di te".

"Allora, ho quasi 50 anni. Sono in una fase zen della mia vita, rilassata - la replica di Matteo Renzi -. Non riuscirai a farmi litigare con Conte. I conti con Conte li ho chiusi quando l'ho mandato a casa e ho portato Draghi".