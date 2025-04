Albania, dopo la diminuzione degli sbarchi premiata ancora la tenacia del governo

La notizia del giorno, sul tema, è il primo rimpatrio in Bangladesh dalla struttura voluta dal governo in Albania. E ad esso ne seguiranno altri nei prossimi giorni, come annunciano dal Viminale. Se l’operazione comincia a produrre risultati, di che parlerà la sinistra?

All’opposizione la Pasqua sta andando di traverso. Non bastava l’eco della missione della premier Meloni in America; ora ci si mette pure la lotta all’immigrazione clandestina che con pazienza certosina comincia a dare soddisfazione al governo, a partire dal ministro dell’Interno Piantedosi. È il segno che quel programma che poco meno di tre anni fa fu sottoscritto con le firme di Meloni, Salvini, Berlusconi e Lupi comincia a trovare realizzazione.

Non solo. A corredo ci sono i dati Frontex sul calo degli ingressi clandestini in Italia, soprattutto per via marittima. Rispetto al 2024 calano di molto gli arrivi lungo le nostre frontiere. Terzo motivo di soddisfazione, la lista dei paesi sicuri stilata dall’Unione europea: neanche le toghe più faziose potranno impedire all’esecutivo di attuare le proprie politiche migratorie, come era successo negli ultimi mesi. Insomma, tenacia e perseveranza (e dialogo) per ottenere risultati degni di questo nome, anche se in materia non è mai bene cantare vittoria anzitempo. Troppe sono le variabili – e anche gli interessi... - attorno al tema dell’immigrazione, ma intanto si comincia a vedere giorno.

E questo a dispetto di quanti non perdono occasione per mettere in cattiva luce l’azione del governo e dei suoi ministri. Se non ci fosse stata la determinazione necessaria, non sarebbe stato neppure possibile registrare il primo rimpatrio dall’Albania di un soggetto che non deve essere proprio uno stinco di santo: a quanto si è appreso si tratta di un bengalese di 42 anni arrivato in Italia nel 2009 ed espulso per pericolosità sociale. A suo carico sono registrati vari precedenti tra cui un grave episodio di violenza domestica. Lo eleveranno a vittima del nostro governo?

Anche i dati sugli arrivi irregolari in Italia – dato del primo trimestre del 2025 – danno soddisfazione agli obiettivi che si è dato il nostro Paese. Nel periodo preso in esame, riferisce Frontex, il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell’Ue è diminuito del 33% rispetto allo stesso periodo del 2024. Sono stati registrati circa 31.200 casi nei primi tre mesi dell’anno. Tra le rotte principali, quella del Mediterraneo centrale, con approdo soprattutto in Italia, resta la più attiva, ma in calo del 62% rispetto al 2024. Perché succede? Lo sottolinea proprio Frontex: il calo riflette l’effetto di maggiore cooperazione con Paesi terzi, misure di controllo rafforzate e anche condizioni meteo sfavorevoli su alcune rotte.

Poi, c’è un altro aspetto rilevantissimo dal punto di vista politico e sta proprio nella lista dei paesi sicuri, altro elemento fondamentale per una efficace azione da parte dell’esecutivo e delle autorità competenti.

È un successo del governo italiano che ha sempre lavorato sia a livello bilaterale, che multilaterale per ottenere la revisione del regolamento che disciplina la materia. Oltre agli Stati candidati all’adesione alla Ue, nella lista compaiono anche Egitto, Tunisia e Bangladesh, analogamente a quanto aveva previsto l’Italia non senza polemiche e contrapposizioni politiche strumentali e puramente ideologiche. Di più: si tratta di una proposta che lascia ai singoli Stati la possibilità di designare i paesi in questione con eccezioni per specifiche parti di territorio e categorie di persone.

È esattamente quello che chiedeva l’Italia, con buonsenso e dialogo che hanno portato al risultato atteso. Bene così. Quando alle parole seguono i fatti davvero diventa inutile attardarsi appresso alle polemiche e speculazioni provenienti dall’opposizione.