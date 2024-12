Avs, lo sconcertante sfogo di Grimaldi: "Ci avete costretto a venire in aula alle 8 del mattino!"

19 dicembre 2024 a

"Ci hanno costretto a venire qui alle 8 del mattino". Dopo Elisabetta Piccolotti, altro scivolone per Alleanza Verdi e Sinistra. A protestare per le "incresciose" condizioni di lavoro è il deputato Marco Grimaldi, ma non è il solo. Il tema, con la contrapposizione sinistra-governo, è serio ma le proteste declinate in questa maniera sembrano far scivolare il tutto sul piano (inclinato) della Casta "scocciata" dall'alzarsi troppo presto. Si fa per dire.

Alle 8 di questa mattina parte la seduta della Camera con all'ordine del giorno la legge di bilancio. In un Aula semi-deserta è andata in segna così la protesta dell'opposizione per l'assenza del governo in Aula e chiesto la sospensione della seduta. "L'assenza del governo è inqualificabile e gravissima. In quanto a rispetto istituzionale, siamo già oltre il limite previsto senza che il governo si dimentichi di mettere la sveglia la mattina in cui in Aula c'è la legge di bilancio. Chiedo che il presidente Fontana convochi la presidente del Consiglio Meloni e il ministro Ciriani per comunicare loro che il Parlamento della Repubblica non aspetta i comodi del governo", ha detto il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova.

"Incredibile che il governo non c'è. Non è in Aula. Non è un bello spettacolo", ha aggiunto Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana. La deputata democratica Maria Cecilia Guerra stigmatizza l'episodio: "Ore 8 convocata aula per tempi ipercompressi della legge di bilancio che sarebbe la legge più importante dell'anno. Il governo non si presenta. Adesso lo hanno chiamato. Forse arriva ... alle 8.35. Ma da chi siamo governati?". Grimaldi, vice presidente del gruppo di Avs alla Camera, ha chiesto che "il ministro Giorgetti venga in Aula e segua la discussione dall'inizio alla fine. Non è tollerabile che l'esame della Manovra si tenga in sua assenza".

Anche il deputato del Movimento 5 Stelle Leonardo Donno aggunge: "Assistiamo all'ennesima assoluta mancanza di rispetto nei confronti di questo Parlamento e chiediamo l'intervento di Fontana. In queste settimane abbiamo assistito a una gestione pessima dei lavori sulla Legge di Bilancio, una confusione totale, con emendamenti che arrivavano all'ultimo minuto. Quasi certamente dovremo tornare in Commissione e l'assenza del governo di stamani è la ciliegina sulla torta. Questo è il fantastico mondo di Giorgia. Mi sorge un dubbio: non è che gli esponenti di governo non parlamentari e residenti a Roma stanno scioperando per non avere avuto l'aumento di stipendio come i non residenti? Compratevi una sveglia, siete senza vergogna. Maggioranza, governo: recuperate un minimo di dignità altrimenti andate a casa".