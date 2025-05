Piccolotti arriva a Bari? E la nave parte per l'Albania: impazzisce

La sinistra è totalmente in tilt. "Oggi una nave militare è partita da Brindisi per deportare altri migranti in Albania. Durante la nostra visita di stamattina al CPR di Bari abbiamo appreso che tre persone con decreto di espulsione, trattenute fino a stamattina presso il centro di Bari, sono state trasferite a Brindisi per essere imbarcate verso l’Albania. Si ripete ancora una volta il copione di una becera propaganda per finalità elettorali sulla pelle delle persone migranti con l’unico risultato di ledere ulteriormente i loro diritti fondamentali. Non è infatti chiaro a cosa servano questi trasferimenti in Albania; infatti, anche nel caso in cui venisse finalizzato il rimpatrio questi migranti dovranno comunque tornare prima in Italia. Giorgia Meloni sta sperperando risorse economiche che potevano servire a rendere più dignitoso il sistema di accoglienza in Italia".