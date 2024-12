Bruno Vespa, "Giorgia Meloni Regina d'Europa": le parole che mandano ai matti la sinistra

28 dicembre 2024 a

“A parte il miracolo diplomatico di aver portato Raffaele Fitto a una vice presidenza esecutiva della Commissione Europea (…) nessuno si sarebbe aspettato dal presidente del Consiglio un prestigio internazionale che l’ha incoronata sulla grande stampa straniera come la Regina d’Europa”: Bruno Vespa lo ha scritto nel suo editoriale sul Qn, decretando di fatto un successo senza precedenti per Giorgia Meloni. Le parole del giornalista e conduttore di Porta a Porta sono state riprese e condivise dall'account ufficiale di Fratelli d'Italia su X.

Facendo riferimento ai numeri, Vespa ha sottolineato come quest'ultimo anno sia stato più che positivo per l'Italia: "I dati ci dicono che le cose vanno meglio: siamo al massimo storico di occupazione maschile e femminile; al momento dell’insediamento del governo Meloni la Borsa di Milano segnava un indice di 22.700 punti, l’altroieri 33.700". E ancora: "Lo spread rispetto al Bund tedesco era di 225 punti, l’altroieri 116. I 58 punti guadagnati nell’ultimo anno portano a un risparmio di 17 miliardi nel prossimo quadriennio. Se aggiungiamo una cifra simile guadagnata l’anno precedente, siamo di fronte a un tesoretto frutto di una accorta politica di bilancio riconosciuta nei palazzi che contano a Bruxelles e Francoforte".

Vespa, poi, ha definito la maggioranza "estremamente solida, grazie anche alla clamorosa sentenza di assoluzione di Matteo Salvini 'perché il fatto non sussiste', cioè non c’è stato alcun sequestro di migranti. Salvini si è rafforzato anche dentro la Lega e ha una tale quantità di miliardi da spendere che non pensa certo a fare stranezze. Come non ci pensa Antonio Tajani che vive un momento di grande visibilità internazionale come ministro degli Esteri. Un’altissima personalità che non posso citare mi ha detto che il governo durerà dieci anni. Diciamo che i cinque sono garantiti".

