Mattarella, "l'ansia del presidente e la sorpresa". Cosa fanno filtrare i corazzieri del Quirinale

30 dicembre 2024 a

a

a

I giornali risentono del clima da fine d'anno, non sono proprio ricchissimi e a dominare è ancora la vicenda preoccupante di Cecilia Sala, la giornalista italiana "più sequestrata che arrestata", spiega Daniele Capezzone aprendo la sua "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di Libero.

Proprio Libero è il giornale "che vi dà la versione più spinta di questa questione, focalizzandosi sul regime pericoloso che usa una cittadina straniera come purtroppo preziosa merce di scambio", nota il direttore editoriale.

Altri quotidiani cercano di guardare altrove: "Colpa del governo che non fa abbastanza, oppure un vago #FreeCecilia, Cecilia libera, ma da chi? Chi la sta trattenendo? Oppure buttarla contro gli Stati Uniti, che certamente hanno un ruolo avendo chiesto l'estradizione di un iraniano arrestato in Italia. Ma è una ben curiosa inversione colpevolizzare Washington e non Teheran". I giornali più impegnati in questa operazione "sono Fatto quotidiano e Repubblica, mentre nel gruppo Gedi la Stampa è più equilibrata".

Politica: "Più che altro rumori di fondo, volete che ci appassioniamo alle due interviste di Ignazio La Russa al Corriere e al Giornale in cui dice di non voler rispondere a Matteo Renzi o alla contro-replica di Renzi sulla Stampa? Francamente no. Oppure a tutte le letture interne alla Lega sul neo-leader della componente lombarda Massimiliano Romeo come una insidia per Salvini e il governo? Francamente no. O alle promesse di Leo sui tagliuzzi all'Ires? Fatemelo dire: altrove c'è la motosega, qui c'abbiamo la microsega e la microsega in tutti i campi non dà mai grandi soddisfazioni".

Domani sera alle 20.30 c'è il discorso del presidente della Repubblica e già la mattina del 30 i giornali sono lì a fare l'oroscopo: "Di cosa parlerà Mattarella?". "Vi anticipiamo: il capo dei Corazzieri Marzio Breda sul Corriere della Sera ci spiega cosa rende ansioso il presidente. Mentre l'impagabile Ugo Magri dice che al Quirinale non dispensano tante anticipazioni per non togliere la sorpresa. La sorpresa...".