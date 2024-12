L'Aria che tira, "Cecilia Sala? Cosa dobbiamo pretendere dagli Usa": la sparata di Vittoria Baldino

30 dicembre 2024 a

"La questione è delicata, ci troviamo di fronte a uno scacchiere geopolitico estremamente delicato che la stessa Cecilia Sala maneggerebbe con estrema delicatezza. Però sul piano politico vorrei fare alcune considerazioni": Vittoria Baldino, deputata del Movimento 5 Stelle, lo ha detto in collegamento con L'Aria che tira su La7 a proposito della giornalista italiana arrestata in Iran e rinchiusa nel carcere di Evin dal 19 dicembre scorso. "Io non mi rassegno al fatto che il destino, la vita, la libertà di una nostra connazionale, una giovane donna coraggiosa, una giornalista, dipenda dagli interessi americani, dei nostri alleati americani", ha sottolineato la pentastellata. Il riferimento è al fatto che l'arresto della Sala sarebbe collegato a quello di un cittadino iraniano, fermato a Malpensa su ordine degli Usa.

"Non siamo alleati Usa solo quando bisogna rispettare il 2% delle spese militari o quando bisogna continuare ad alimentare una guerra per procura, il conflitto russo-ucraino, non lo siamo solo quando non esprimiamo una parola di condanna nei confronti di un criminale di guerra che è Netanyahu, amico degli americani; ma anche quando dobbiamo pretendere la liberazione di una nostra connazionale, che adesso si trova in una situazione difficile, in un intrigo internazionale che vede coinvolti gli Stati Uniti", ha aggiunto la Baldino.

La deputata, infine, ha chiosato: "Io so solo che c'è una nostra connazionale detenuta in un carcere destinato ai dissidenti che sta passando giornate difficili, che non sa quando può essere liberata e che la sua sorte dipende da decisioni prese altrove. Siccome noi siamo alleati degli Usa e abbiamo rapporti privilegiati con loro, è necessario - col dovuto rispetto per chi in questo momento sta facendo delle trattative difficili - che il nostro governo faccia valere le nostre ragioni e i nostri interessi. In questo momento l'interesse preminente dell'Italia è riportare a casa Cecilia".

