"Italia quarta al mondo": il record sull'export che rovina il Capodanno ai gufi e fa godere Meloni

Un dato che in pochi hanno preso in considerazione in questo ultimo scorcio di anno: l'Italia è il quarto esportatore al mondo. Un piazzamento sottolineato da Milano Finanza che pone al vertice del commercio mondiale il nostro Paese.

Come sottolinea Roberto Sommella in una accurata analisi sul quotidiano finanziario "l'Italia ottiene risultati positivi in termini di saldo delle partite correnti in percentuale del pil; posizione patrimoniale netta sull'estero; tasso di cambio reale; performance delle esportazioni; il costo del lavoro per unità di prodotto (nominale); l'indebitamento delle famiglie; il debito delle società (non finanziarie); il credito alle famiglie; il credito concesso alle società (non finanziarie); l'indice dei prezzi delle case; il tasso di disoccupazione; il tasso di partecipazione alla forza lavoro". E il risultato è stato salutato con orgoglio dal governo.

L'Italia incassa la sesta rata, "a noi gli importi maggiori": Meloni infierisce sui gufi stecchiti

"L’Italia cresce nel mondo! Grazie all’impegno delle nostre imprese e alle politiche per l’export sostenute dal Ministro Antonio Tajani, il commercio verso l’estero raggiunge risultati straordinari. 4° posto al mondo per export: un successo che porta valore, lavoro e orgoglio al nostro Paese. Forza Italia è al fianco di chi crea lavoro e contribuisce alla crescita dell’Italia", si legge sui social di FI. E anche Fratelli d'Italia sui propri canali ha esultato per l'obiettivo raggiunto: "Il rilancio della nostra Nazione passa anche dall'export: siamo quarti al mondo e abbiamo raggiunto 12 dei 13 obiettivi fissati dalla UE sui risultati economico-finanziari dei Paesi Membri. Un risultato che è anche frutto dell'incessante lavoro diplomatico del Presidente Meloni, fondamentale per aprire all'Italia nuovi mercati". Alla faccia dei gufi.