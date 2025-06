FdI contro Riccardo Magi: "Ecco il livello della sinistra"

Il cartello sessista contro Giorgia Meloni sventolato sabato pomeriggio al Roma Pride da Riccardo Magi, leader di +Europa ormai specializzato in carnevalate" contro il governo e il centrodestra è diventato un caso politico anche sui social. E nonostante l'imbarazzo del centrosinistra (anche solo Carlo Calenda ha stigmatizzato l'accaduto, a differenza del Pd rimasto in pavido silenzio), il diretto interessato non si è scusato ma anzi ha rilanciato, scagliandosi contro la maggioranza.

Già sabato pomeriggio la pagina di Fratelli d'Italia su X aveva condiviso la foto di Magi sul carro, sorridente, con in mano la foto di una Meloni arcobaleno con la scritta "Amica dei dicktators", un sapido e volgarissimo gioco di parole in inglese che non merita nemmeno traduzione. "Questo è il livello a cui si è ridotta l’opposizione in Italia: solo odio e volgarità - si legge -. Noi siamo fieri di essere anni luce lontani da loro".

Quindi sempre il profilo X del partito della Meloni ha pubblicato un altro post dedicato a Magi, con la foto con Meloni affiancata alla celebre comparsata in Parlamento con in testa un lenzuolo da fantasma. "La batosta referendaria non è bastata a far rinsavire certa sinistra - scrivono -. Sempre più imbarazzanti".

Il primo post ha ricevuto una valanga di commenti, quasi tutti a senso unico. "Com'è che uno come Riccardo Magi siede in Parlamento, un pagliaccio fantasma, possono continuare così, il governo ne trarrà beneficio", scrive un utente. Un altro follower ironizza: "Solo perché non sapete fare i giochi di parola. In inglese poi".