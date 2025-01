Elisabetta Belloni lascia il vertice dei servizi segreti: "Via dal 15 gennaio, ho già comunicato le dimissioni"

06 gennaio 2025 a

"Ho maturato questa decisione da tempo ma non ho altri incarichi. Lascerò il posto di direttore del Dis il 15 gennaio". Elisabetta Belloni conferma, come riporta ilCorriere, che non sarà più il capo dei servizi segreti. Nominata il 21 maggio 2021 a capo del Dis, il Dipartimento delle Informazioni per la sicurezza (che ha tra gli altri il compito di coordinare le due agenzie di intelligence Aise e Aisi) si è convinta che fosse arrivato il momento di lasciare.



La decisione di un passo indietro sarebbe stata anticipata ad alcuni amici durante il mese di dicembre, scrive Repubblica in un retroscena. Secondo il quotidiano questa scelta è stata spiegata personalmente alla premier Giorgia Meloni durante una riunione riservata a cui ha preso parte anche Alfredo Mantovano, il sottosegretario alla Presidenza con la delega ai servizi. Quella di Belloni sarebbe una scelta improvvisa, che anticipa di alcuni mesi la naturale scadenza del suo mandato, prevista per il prossimo maggio, al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l'organo che coordina l'attività del comparto. Nel futuro di Belloni, sempre secondo quanto apprende il quotidiano, ci potrebbe essere un incarico tecnico di primo piano al fianco della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.