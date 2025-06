Osimhen sblocca Napoli. Juve il grande colpo: chi arriva

Il prossimo campione a sposare i soldi del campionato arabo sarà Victor Osimhen? Il 26enne centravanti nigeriano, di proprietà del Napoli ma in prestito in Turchia al Galatasaray nell’ultima stagione, ha accettato la ricca offerta dell’Al Hilal, club allenato da Simone Inzaghi. Per la fumata bianca, manca ancora l’accordo tra le società, ma le ultime voci di corridoio fanno pensare che il via libera possa arrivare molto presto. Il club di Aurelio De Laurentiis non intende fare sconti rispetto ai 75 milioni di euro della clausola rescissoria e nelle ultime ore i sauditi avrebbero aperto alla possibilità di attivarla (l’Al Hilal vuole Osimhen per il Mondiale per club).

Il Napoli attende di fare cassa, per poi concentrarsi sul mercato in entrata, voglioso di rinforzare l’attacco. Il sogno è Ademola Lookman (27 anni) dell’Atalanta, un altro nome buono è quello di Federico Chiesa (27), in uscita dal Liverpool e impaziente di tornare in Italia (mezza Serie A è interessata), ma si pensa anche ad Alejandro Garnacho (20), il quale lascerà certamente il Manchester United. Intanto, gli azzurri si preparano ad accogliere il difensore Luca Marianucci (20), il quale effettuerà le visite mediche martedì (l’accordo con l’Empoli è per 9 milioni).

Insomma, il Napoli pensa a rinforzarsi, un po’ come la sua rivale Scudetto di questa stagione. L’Inter, infatti, ufficializza il primo acquisto, con l’annuncio di Luis Henrique, 23enne esterno brasiliano arrivato dal Marsiglia per 23 milioni più 2 di bonus. I nerazzurri sono anche a caccia di un centravanti: il sogno è Rasmus Hojlund (22), considerato non intoccabile dal Manchester United, più facile arrivare ad Ange-Yoan Bonny (21), per il quale il Parma chiede 25 milioni e ha lavorato nell’ultima stagione con il nuovo tecnico nerazzurro Christian Chivu. Lavora in attacco anche la Juventus, ora in pole position per mettere le mani su Jonathan David (25), in scadenza di contratto con il Lille e seguito da mezza Europa. Per strappare il sì del canadese, la Vecchia Signora ha offerto 6 milioni netti a stagione, più 2 di bonus, con un bonus alla firma di 12 milioni. Chi è sempre scatenato sul mercato, infine, è il Como, all’assalto per l’astro nascente del calcio croato Martin Baturina (22). La Dinamo Zagabria valuta il trequartista 30 milioni, ma i lariani non si spaventano davanti a nessuna cifra.