Affari Tuoi, "la ragazza a fianco...". De Martino, cosa riprendono le telecamere

"È pazzo, la ragazza ha rischiato un infarto". Stefano De Martino, anche nella puntata di Affari Tuoi in onda sabato 7 maggio ha dato il meglio di sè facendo divertire il pubblico. Tanti i commenti sulla giocata, ma anche su un dettaglio non passato inosservato al pubblico di Rai 1. Quale? Nel momento in cui il conduttore ha esultato per l'apertura di un pacco blu, la pacchista al suo fianco si è spaventata. Un momento di ilarità.

In ogni caso, come da lui stesso confidato, la sua puntata preferita di questa edizione è stata un'altra, ossia quella che ha visto il contadino molisano portare a casa 200mila euro. Per De Martino si è trattato di "una situazione di normalità, che poi è quello che forse è la chiave, al di là della straordinarietà di poter vincere una cifra, si ritorna ad una dimensione di normalità. La mia puntata preferita di questa edizione, almeno finora, è stata proprio con questo contadino molisano, non so se l'avete vista. Quella puntata, ecco se voi mi chiedete cos'è Affari Tuoi è questo".