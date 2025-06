Rai, sul sicuro con Don Matteo: ecco le cifre

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“Don Matteo 13” - Rai 1)

Ancora una volta “Don Matteo”, seppur con le repliche della stagione 13, porta a casa un ottimo risultato aggiudicandosi la prima serata del giovedì. La puntata “Il sacrificio della regina”, andata in onda in prima tv nell’aprile 2022, anche due giorni fa ha riscosso ampio successo d’ascolti con 2,5 milioni di teste e il 15.8% di share.

Don Matteo/Terence Hill indaga sulla scomparsa di una giovane campionessa di scacchi, Olga, ragazza adottata e alla quale è molto legata Natalina, la perpetua del prete/detective; intanto continua la tormentata storia d’amore tra la capitana Anna Olivieri e il pm Marco Nardi, con lui che, per riconquistarla, cerca di farla ingelosire con l’aiuto del simpatico maresciallo Cecchini (Nino Frassica). Pubblico per lo più over 65 (21% di share) ma bene anche teenager (14.8%) e giovani 20/24 anni (14.5%) così come i laureati (15%). Un punto di riferimento incrollabile in un anno particolarmente fecondo per le fiction Rai.