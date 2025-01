Sondaggio Dire-Tecnè, FdI col turbo: di quanto cresce in un solo mese

12 gennaio 2025 a

Fratelli d'Italia è saldamente al primo posto. Fin qui nulla di strano, se non fosse che in un mese è il partito che cresce di più. Lo certifica il sondaggio Dire-Tecnè, il primo del nuovo anno. Per la rilevazione FdI è al 29,8 per cento e guadagna l'1,2 rispetto a tre settimane fa. A seguire il Pd con il 23,3 per cento, che però perde 0,4 punti rispetto alla rilevazione dello scorso 20 dicembre. Al terzo posto Forza Italia con l'11,5 per cento (+0,1).

Seguono gli altri partiti: il Movimento 5 Stelle si attesta al 10,4 perdendo lo 0,3. La Lega è stabile all'8,8, Verdi e Sinistra al 6,1 con un -0,1. Azione al 2,6 perde lo 0,1 per cento, Italia Viva al 2,0 per cento cala di 0,2, mentre +Europa è stabile all'1,8. Ma le buone notizie per Giorgia Meloni non finiscono qui, dato che il consenso degli italiani al governo è in crescita. La quota di chi ha fiducia nell'esecutivo, infatti, è del 42,1 per cento, con un +1,9 rispetto allo scorso 20 dicembre. Non ha fiducia il 50,2, in calo del 2,1. Finita qui? Niente affatto. La premier e Antonio Tajani sono i leader politici più graditi, con il consenso per la prima al 43,9, in crescita del 2,5 mentre il leader di Fi, al 39, guadagna l'1,3. Elly Schlein, terza, è stabile al 31,4.

Troviamo poi Giuseppe Conte, al 29,5 dei consensi con un -0,2 nelle ultime tre settimane, segue Matteo Salvini con il 27,0 e un +0,3. Emma Bonino al 20,3 perde lo 0,2, mentre Carlo Calenda al 18,9 cala dello 0,1%. Angelo Bonelli al 16,5 registra un +0,1 per cento, Nicola Fratoianni al 16,2 perde lo 0,1. Chiude Matteo Renzi con il 13,9, -0,2 rispetto all'ultimo sondaggio del 2024.