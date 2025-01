Sondaggio Youtrend, Giorgia Meloni e governo: boom dopo la liberazione di Cecilia Sala

13 gennaio 2025 a

a

a

Fratelli d'Italia inarrestabile. L'ultimo mese ha visto il gradimento degli elettori nei confronti del governo Meloni e della stessa premier aumentare. A confermarlo l'ultimo sondaggio di YouTrend per SkyTg24, che ha evidenziato le differenze tra le intenzioni di voto del 13 dicembre e del 9 gennaio. Risultato? FdI è cresciuto dello 0,8 per cento, quasi un punto percentuale in più, passando dal 27,5 al 28,3. Non solo, Lorenzo Pregliasco - fondatore di Youtrend e docente all'università di Bologna - tiene a sottolineare come "in un mese le valutazioni positive riguardo l'esecutivo crescono di 9 punti, quelle negative scendono di 10".

La fiducia nel presidente del Consiglio è aumentata, invece, di 5 punti ed è oggi al 39 per cento. Non è escluso che dietro all'alto gradimento ci sia anche il successo ottenuto sul caso Cecilia Sala. La giornalista è stata liberata in tempi rapidissimi, proprio grazie al lavoro di Meloni e i suoi ministeri. Non a caso, è cresciuta anche la fiducia nei confronti di Antonio Tajani, Il ministro degli Esteri ha visto il suo gradimento aumentare di ben 3 punti in un mese, portandolo al 29 per cento. Crescita anche nei confronti di quella di Matteo Salvini, che ora è al 20 per cento (+1). Tutte col segno meno, invece, le variazioni di fiducia per i due principali esponenti dei partiti di opposizione. La fiducia in Elly Schlein e in Giuseppe Conte in un mese è calata di un punto percentuale e attualmente hanno entrambi il 25 per cento di gradimento.

FdI, un mese col turbo: di quanto cresce, il sondaggio schianta la sinistra

Stesso discorso per Pd e Movimento 5 Stelle. I dem hanno perso lo 0,9 e sono scesi al 23,3 per cento. Cifre che portano all'aumento del divario con FdI. La distanza tra i due partiti in un mese è aumentata di oltre un punto e mezzo e ora Pd e FdI sono staccati di 5 punti percentuali esatti. Flette anche il M5s, che scende all'11,5 e si lascia avvicinare da Forza Italia. Gli azzurri si piazzano al 9,3 per cento (+1,5), la Lega all'8,4 e Avs al 6,3 per cento delle preferenze.