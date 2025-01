Fs, ipotesi-sabotaggio? Bonelli si copre di ridicolo: perché denuncia Salvini

15 gennaio 2025 a

a

a

L'ombra del "sabotaggio" dietro la raffica di guasti tecnici che negli ultimi giorni hanno mandato in tilt il sistema ferroviario italiano. Ferrovie dello Stato ha presentato un esposto e il fatto ha immediate ripercussioni a livello politico, con una nuova feroce polemica tra la Lega e le opposizioni.

"Dopo lo sciopero-flop di venerdì scorso, i guasti sulla rete ferroviaria sono stati puntuali e nelle fasce orarie più problematiche. Bene l’iniziativa del gruppo Fs che si è rivolto alle autorità per verificare che tutto sia stato casuale. Dalla sinistra del malgoverno e del No a tutte le opere, anche ferroviarie, consueto e indegno sciacallaggio", recita una nota firmata dai capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.

Diametralmente opposte le posizioni di Alleanza Verdi e Sinistra: "Alle ore 11.55 il gruppo Fs annuncia un esposto all’autorità giudiziaria sui guasti ritenuti anomali. Con incredibile tempestività, nemmeno il tempo di leggere, e alle 12.06 una nota congiunta dei capigruppo della Lega di Camera e Senato plaudono all’iniziativa del gruppo Fs facendo anche pesanti allusioni", accusa Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde.

"La Lega era già a conoscenza dell’iniziativa del gruppo Fs? Il forte sospetto è che si presenti un esposto per spostare l’attenzione dalle inadempienze e dal disastro in cui si trova la nostra rete ferroviaria. Ma la domanda è: dove è finito il ministro Matteo Salvini, considerato che non si presenta in parlamento a spiegare quanto sta accadendo dopo che ha prosciugato il fondo nazionale sul trasporto rapido di massa per finanziare con 14 miliardi di euro il ponte sullo stretto di Messina? Siamo noi ad annunciare un esposto per denunciare la latitanza di Matteo Salvini". Una vicenda molto seria che corre il rischio di scadere nel ridicolo.