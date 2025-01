Matteo Lepore show tra bandiere e tanto caos

19 gennaio 2025 a

a

a

Il Comune di Bologna non toglierà la bandiera palestinese esposta dalle finestre di Palazzo D’Accursio. Ma aggiungerà al suo fianco anche quella israeliana, insieme a quella arcobaleno della Pace. È questa la decisione del sindaco Matteo Lepore dopo l’accordo tra Israele e Hamas per il cessate il fuoco a Gaza e per il rilascio degli ostaggi. Le tre bandiere, spiega il Comune, saranno posizionate a partire domani sulla balconata della Sala Rossa al posto dello striscione “Cessate il fuoco ora”. «Quando abbiamo esposto la bandiera della Palestina accanto a quella della Pace dalle finestre di Palazzo D'Accursio», ha spiegato Lepore, «avevamo chiesto che si fermasse il massacro e che tutti i rapiti tornassero a casa. Mi ero preso l’impegno che qualora il governo israeliano avesse fermato le azioni militari e riaperto il fronte del dialogo, accanto avremmo esposto anche quella israeliana e così abbiamo fatto». Bologna resta sempre una delle culle dei violenti pro-Palestina e dei centri sociali che hanno messo a ferro e fuoco il centro con la scusa di manifestare in memoria di Ramy.