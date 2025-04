Roberto Saviano, "curva ndranghetista, società ambigua": il messaggio-choc contro l'Inter

É più forte di lui. Roberto Saviano non riesce proprio a godersi il suo Napoli primo in classifica, a pari merito con la super corazzata Inter. Lo scrittore deve per forza fare polemica. Ieri, domenica 20 aprile, la squadra allenata da Simone Inzaghi si è vista sfuggire il pareggio col Bologna proprio negli ultimi minuti di recupero. Ci ha pensato Orsolini, con una magia delle sue. Una semi-rovesciata, che ha fulminato Sommer. E poi quella corsa liberatoria, a torso nudo. Da vero italiano.

Ecco, tra quelli che hanno goduto con Orsolini e con i tifosi bolognesi c'era anche Roberto Saviano. Mr. Gomorra ha esultato per la vittoria del Bologna nei minuti di recupero. Ma non contento, ha lanciato un'invettiva senza precedenti contro l'Inter e i suoi tifosi. Lo scrittore ha definito la curva nerazzurra "la più ndranghetista di questo Paese".