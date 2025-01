Donald Trump si insedia, come rosica Giuseppe Conte: le indiscrezioni sul grillino

20 gennaio 2025 a

Tra chi rosica per il bis di Donald Trump c'è anche Giuseppe Conte. Il leader del Movimento Cinque Stelle - come del resto tutti i leader europei Giorgia Meloni esclusa - non è stato invitato alla cerimonia di inaugurazione del tycoon a Washington. E pensare che tra il repubblicano e l'ex avvocato del popolo sembrava essere sbocciato l'amore. Facciamo un passo indietro, nello specifico torniamo alla caduta del governo giallo-verde. Quando il matrimonio tra Lega e M5s sembrava destinato a finire, l'allora presidente degli Stati Uniti si adoperò con un tweet per dare una mano a Giuseppe. Anzi, Giuseppi: come aveva erroneamente scritto.

Ma ora la musica è cambiata. Giuseppe Conte, forse, sarebbe un alleato del Partito democratico. E dalle parti del Nazareno vedono Trump come il male assoluto. Ergo, anche se fosse arrivato un invito ufficiale, l'ex premier lo avrebbe rifiutato per tornaconto politico.

Del resto, Conte aveva già manifestato un certo mal di pancia verso The Donald. Durante una sua ospitata da Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, l'ex avvocato del popolo aveva abbandonato il suo ex alleato rifugiandosi nelle mani di Sleepy Joe Biden: "Per quanto riguarda le politiche del lavoro e le politiche interne, Biden è vicino alle nostre posizioni, ma per politica estera Biden non ci lascia soddisfatti”. Tradotto: Schlein sostiene i democratici, Conte si deve adeguare.