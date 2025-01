De Luca scatena l'inferno, rissa tra Casillo e Cesaro: "Urla, spintoni, poi l'ambulanza"

20 gennaio 2025 a

a

a

Il Pd campano sta attraversando un momento davvero particolare. Come è noto ad agitare le acque dem è il caso De Luca. Il governatore è in pressing per ottenere una ricandidatura e si sta giocando una partita contro il governo, ma un'altra, la più dura, la sta disputando all'interno del suo stesso partito che, per bocca di Schlein, non accetta un'altra tornata elettorale dem con De Luca candidato governatore. E un segnale dei nervi alle stelle di chi è al fianco di De Luca contro chi tra i dem è contro ce lo dà quanto accaduto qualche giorno fa nel cortile di palazzo Santa Lucia.

A riportare il misfatto è Adolfo Pappalardo sul Mattino. A quanto pare, secondo quanto afferma il cronista, il capo gruppo del Pd, Mario Casillo e l'ex deputato Bruno Cesario, capo del cerimoniale, si sarebbero affrontati a colpi di urla e spintoni proprio davanti alle guardie giurate che, imbarazzate, guardavano la scena. Addirittura sarebbe stata chiamata anche un'ambulanza, arrivata a palazzo Santa Lucia per poi ripartire vuota.

Tre "cambiali" per il ritiro: cosa ottiene Vincenzo De Luca dal Pd, il conto è salatissimo

Segno che lo scontro deve essere stato davvero duro. Le tensioni sarebbe alimentata dall'incertezza di come si chiuderà la partita dello stesso De Luca. E gli animi dem si accendono sempre di più: mai come in questa fase per chi +è tra le fila del Pd campano è decisivo scegliere da che parte stare.